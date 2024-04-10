國台辦答中評：民進黨借震宣“獨”不得人心

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎。國際社會就台灣花蓮地震表達關切是人道主義的體現，民進黨當局在如此困難時刻還不忘借機宣揚“台獨”理念，再次暴露他們才是所謂“認知作戰”的慣犯，不得人心，也不會得逞。



中評社記者提問道，玻利維亞政府日前向大陸表達對台灣花蓮地震的關懷，台稱玻利維亞受中國政府“蠱惑”在國際間“散播貶低台灣主權的不實言論”，誣稱大陸進行“認知作戰”。此前，中華人民共和國常駐聯合國副代表耿爽在安全理事會上就國際社會關心台灣強震表示感謝，台陸委誣稱大陸眼裡衹有“政治並吞”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎。天災無情，國際社會就台灣花蓮地震表達關切是人道主義的體現。民進黨當局在如此困難時刻還不忘借機宣揚“台獨”理念，再次暴露他們才是所謂“認知作戰”的慣犯，不得人心，也不會得逞。

