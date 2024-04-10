國台辦：歡迎台灣青年到大陸參加實習活動

發言人特寫請寫 國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，很多台灣青年通過參與實習活動開拓了視野、積累了經驗、鍛煉了能力，對大陸也有了更多更深入的瞭解。我們歡迎有夢想的台灣青年到大陸各地參加實習活動，也請大家關注各地區推出的實習輔導信息，及時報名參加。



有記者提問道，馬英九率台灣青年赴大陸參訪交流，我們看到，包括騰訊在內的一些公司邀請台青實習，發言人對此有何評論？是否願為台青實習提供必要的幫助？



朱鳳蓮表示，我們看到這次台灣青年在參訪深圳期間，不僅收到了騰訊公司的實習邀約，也收到了“WAY！來深圳”台灣青年深圳實習活動的“召集令”，不少台青積極回應，在現場掃碼拍照記錄，這是一件好事。近年來我們積極創造條件為台灣青年來大陸實習、就業、創業搭建平台、提供服務。以“WAY！來深圳”台灣青年深圳實習活動為例，這項活動已經開展了17年，有超過2000名台灣青年參與。今年的實習活動已經啟動，報名截止時間是6月9日，目前已經征集到超過1200個實習崗位和800多個就業崗位，包括騰訊、比亞迪、創維、深圳證券交易所、招商銀行、平安證券等知名企業。



朱鳳蓮說，很多台灣青年通過參與實習活動開拓了視野、積累了經驗、鍛煉了能力，對大陸也有了更多更深入的瞭解。我們歡迎有夢想的台灣青年到大陸各地參加實習活動，請大家關注各地區推出的實習輔導信息，及時報名參加。

