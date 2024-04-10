藍批賴清德“內閣”老綠男聚會　列出十大地雷

國民黨中央黨部針對賴清德公佈新內閣人事名單，召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）民進黨賴清德今公布第一波“內閣”名單，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君等。中國國民黨中央黨部隨後也召開記者會提出10大地雷建議賴清德應避免再任用，包括被爆有小三的“衛福部次長”王必勝、有性招待風波的前“行政院”發言人陳宗彥、與隨扈不倫戀的前“總統府”發言人谷辣斯·尤達卡。



柳采葳強調，賴清德今天的人事，了無新意，毫無亮點，就是一群老綠男的聚會而已，所以我們很難期待他們有所改變。



凌濤並指出，賴清德如果真啟用一位毫無軍事履歷，滿口戰狼的“國安會秘書長”顧立雄當“國防部長”，這就是賴清德的創新嗎？我們全部民眾感到毛骨悚然。



國民黨中央黨部今日召開“賴清德520新‘內閣’提名，十大劣跡雷區應避一覽表！”記者會，由國民黨發言人楊智伃主持，國民黨桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、台北市議員柳采葳出席。



十大地雷包括，一、數發部次長李懷仁。二、“衛福部次長”王必勝。三、前“行政院”發言人陳宗彥。四、前“總統府”發言人谷辣斯·尤達卡。五、“經濟部”漲電價官員。六、主計長朱澤民。七、前“農業部長”陳吉仲。八、“交通部長”王國材。九、陸委會副主委梁文傑。十、“總統府”過去超買私菸的侍衛官。



賴清德今日公布首波“內閣”名單，包括“閣揆”卓榮泰、副“閣揆”鄭麗君、“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院”發言人陳世凱。



江怡臻表示，賴清德公布由卓榮泰“組閣”，但我們要提醒，有哪些“內閣”不要用，第一，“數發部次長”李懷仁在“立法院”備詢時疑似打瞌睡，連自家人王世堅都批，拜託卓榮泰千萬不要用這位李懷仁。再來，如果體力不好不太行，那體力太好也希望用在對的地方，包括“衛福部次長”王必勝曾被爆料有小三，前“行政院”發言人陳宗彥則有性招待風波，前“總統府”發言人谷辣斯·尤達卡則與隨扈不倫戀介入隨扈家庭，卓榮泰千萬不要再用這些體力太好的人。