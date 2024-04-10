國台辦：歡迎更多台胞赴陸尋根拜祖慎終追遠

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸各界同胞攜手傳承中華民族優秀傳統文化，對增強兩岸同胞的民族歸屬感、尊嚴感和榮譽感，具有十分重要的意義。歡迎更多的台灣同胞來大陸尋根拜祖，慎終追遠。



有記者提問道，清明節祭拜先人是兩岸同胞共用傳承的中華民族傳統，請介紹今年清明期間陝西、河南、四川等地兩岸同胞共同祭祖相關情況。



朱鳳蓮介紹道，軒轅黃帝作為中華民族的人文始祖，是中華文明源遠流長的重要標識和中華民族生生不息的重要象徵，更是凝聚全體中華兒女的精神紐帶。每年清明時節在黃帝陵舉辦公祭軒轅黃帝典禮活動，是全體中華兒女尋根、溯源、凝心、鑄魂的傳統盛事。國務院台辦、國務院僑辦、中國僑聯和陝西省人民政府於4月4日（清明節）在陝西延安黃陵縣黃帝陵隆重舉行“甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮”，中國國民黨前主席馬英九、新黨前主席郁慕明等50多位台灣各界同胞代表出席，並在黃帝陵橋山植樹。



甲辰年黃帝故里拜祖大典將於4月11日（農曆三月初三）在河南省鄭州市新鄭黃帝故里舉辦。拜祖大典由國務院台辦、河南省人民政府、河南省政協、中國僑聯、全國台聯、中華炎黃文化研究會聯合主辦。大典沿襲“同根同祖同源，和平和睦和諧”主題和九項議程，現場和網絡拜祖同時舉辦。台灣地區基層人士代表、島內台商、媒體記者和在豫台青代表等百餘名台胞將參加現場祭拜活動；台灣地區同拜黃帝活動在桃園黃帝雷藏寺（黃帝大廟）舉行。



“第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動”將於4月16日至21日在四川鹽亭縣舉辦。嫘祖是軒轅黃帝的元妃，中華民族的偉大母親，也是桑蠶文化和絲綢文化的發明創造者，與黃帝、炎帝同為中華人文始祖。今年活動共設置開幕式、拜謁大典、嫘祖桑蠶絲綢文化交流會、海峽兩岸經貿交流合作懇談會等七項內容，並將在島內同步開展嫘祖拜謁活動。屆時台灣各界人士、青年學生代表等百餘名台胞將參加活動。



朱鳳蓮指出，兩岸各界同胞攜手傳承中華民族優秀傳統文化，對增強兩岸同胞的民族歸屬感、尊嚴感和榮譽感，具有十分重要的意義。我們歡迎更多的台灣同胞來大陸尋根拜祖，慎終追遠。

