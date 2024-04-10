花蓮強震　國台辦：密切關注情況願提供援助

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸同胞血濃於水，情比金堅。多年來，在重大自然災害面前，兩岸同胞感同身受，互幫互助，共克時艱。我們密切關注災情和後續情況，願意向花蓮縣受災同胞開展災後安置等提供援助，也祝願受災同胞平安無恙，早日重建家園！



有記者提問道，4月3日上午台灣花蓮海域發生7.3級地震，大陸各界紛紛表達慰問並提供援助，請發言人介紹這方面情況。



朱鳳蓮表示，中華民族歷來有同舟共濟、守望相助的優良傳統。兩岸同胞血濃於水，情比金堅。多年來，在重大自然災害面前，兩岸同胞感同身受，互幫互助，共克時艱。



朱鳳蓮說，4月3日台灣花蓮海域發生7.3級地震後，國務院台辦第一時間表達高度關切，對地震遇難同胞表示哀悼，對受傷同胞表示慰問。全國台聯、中國紅十字會總會、台盟中央分別發出慰問信，福建、廣西等地方台辦向災區表達慰問，北京大學、中山大學、武漢大學、廈門大學等多所高校為台灣地震受災家庭學子開通臨時困難補助專項通道，各地通過多種渠道向台灣有關方面捐款。



朱鳳蓮表示，我們密切關注災情和後續情況，願意向花蓮縣受災同胞開展災後安置等提供援助，也祝願受災同胞平安無恙，早日重建家園！

