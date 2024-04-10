國台辦：捐贈流失文物彰顯台胞熱愛中華文化

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 4月10日上午，國台辦在新聞發布廳舉行例行新聞發布會。（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，近年來，台灣民眾不斷向佛光山寺等台灣寺廟捐贈流失海外佛教文物，希望捐贈回大陸。這些文物承載著中國悠久歷史厚重的積澱，是輝煌燦爛、多姿多彩的中華文化的生動見證，再度彰顯了廣大台灣同胞對中華文化的深摯熱愛和崇高禮敬。



有記者提問道，台灣中華人間佛教聯合總會日前向國家文物局捐贈了30件流失海外的珍貴文物。請介紹有關情況。



朱鳳蓮表示，每一件中國文物都承載著源遠流長的中國歷史。讓流失海外的文物回家，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。2014年，台灣佛光山寺星雲長老將信眾捐贈的一尊國家一級文物北齊釋迦牟尼造像佛首無償捐贈給國家文物局，並於2016年3月在國家博物館舉辦儀式，受到兩岸各界廣泛關注。近年來，台灣民眾不斷向佛光山寺等台灣寺廟捐贈流失海外佛教文物，希望捐贈回大陸。此次台灣中華人間佛教聯合總會從會員捐贈的文物中精選出30件宋金至明清時期彩塑造像分批送回大陸，並於3月25日在國家博物館舉辦文物捐贈儀式，向國家文物局鄭重捐贈。這些文物承載著中國悠久歷史厚重的積澱，是輝煌燦爛、多姿多彩的中華文化的生動見證，再度彰顯了廣大台灣同胞對中華文化的深摯熱愛和崇高禮敬。



