卓榮泰接“閣揆”　江啟臣：“立院”已不同

江啟臣出席“台中市慶祝農民節表揚大會”致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）賴清德今天公布首波“內閣”名單，“行政院”正副院長將由卓榮泰、鄭麗君出任，中國國民黨“立法院副院長”江啟臣對此表示，尊重賴清德的“內閣”人事權，他要提醒未來的卓院長，施政務必以民意為依歸，與民意機關要多溝通，“立法院”的組成已與過去8年不同，朝野不分黨派都會站在民意監督問政，請新的政府要尊重民意。



賴清德10日公布首波“內閣”名單，“行政院長”由民進黨前主席卓榮泰出任，青平台基金會董事長鄭麗君任副院長，“行政院秘書長”為龔明鑫、“行政院”發言人為陳世凱。



針對新政府首波官員名單，江啟臣出席“台中市慶祝農民節表揚大會”受訪表示，520新政府將就任，大家對新的官員期待一定是很高，因為這是新的民意，他站在民意代表的立場，希望未來賴政府在“組閣”上還有施政方面，一定要以民為本，以民意為優先。



江啟臣指出，8年前蔡英文上台執政的時候強調“謙卑再謙卑”，他在此也同樣呼籲未來的賴政府，我們尊重你的“內閣”人事權，但請務必以民意為依歸，就如同蔡英文所強調的，施政要謙卑。他身為“立法院”的副院長，“國會”的朝野各黨委員都是理性問政，面對政府的任何的政策皆然，“立法院”就是代表人民來監督政府、監督施政。



對於卓榮泰個人，江啟臣認為，卓過去曾經擔任過“行政院秘書長”，也代理過一段時間的民進黨主席，也曾擔任過“立委”，在民意單位或者行政單位都有相關的經驗，所以他個人希望新“政院”在卓榮泰的帶領下，要充分的瞭解民意，多與民意機關溝通，包括法案、預算、政策也好，相信這樣才有助於政府政策的推動。



江啟臣說，“立法院”的立場就是以為民發聲監督政府，包括預算在內，過去的經驗可以給卓榮泰參考了，他要提醒，新的“立法院”組成已與過去8年不同，請卓榮泰必須去體察到現在民意變化，列為施政的出發點。