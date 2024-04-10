國台辦：台灣問題純屬中國內政不容外來干涉

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，只會使台灣陷入險境，給台灣同胞帶來深重災難。



有記者提問道，習近平總書記在中美元首通話中強調“對於‘台獨’勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之”，“美國在台協會（AIT）”主席羅森伯格訪台時表示希望“維持現狀”，馬英九此次赴大陸參訪定位“和平之旅”，台有關方面取消金門實彈射擊。有輿論認為，從這些事件來看，意味著中美在共同管控台海形勢。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，違背要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的島內主流民意，只會使台灣陷入險境，給台灣同胞帶來深重災難。





