國台辦：兩岸關係和平發展是造福兩岸的正路

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。希望廣大台灣同胞同我們一道，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同維護台海和平穩定，共同致力於民族復興偉業。



有記者提問道，馬英九先生在廣東參訪孫中山先生故居時表示，深切期望兩岸共同合作，避免戰爭，致力和平奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，這也是我們這一輩中國人最大的願望。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸同胞要攜手同心共圓中國夢，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，是台海陷入緊張動蕩的根源。希望廣大台灣同胞同我們一道，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同維護台海和平穩定，共同致力於民族復興偉業。



