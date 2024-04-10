國台辦：充分肯定馬英九為兩岸交流所作貢獻

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月10日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年，兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。馬英九先生兩次率台灣青年來大陸參訪交流，為推動兩岸青年交流作出了重要貢獻，我們對此充分肯定。我們將團結兩岸各界共同努力，克服阻礙，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。



有記者提問道，馬英九先生近兩年都有帶台灣青年赴大陸參訪交流，這次在中山大學參訪時表示，未來的兩岸青年交流還有很大的發展空間，應該給年輕人更多的認識機會。請問對此有何評論？



朱鳳蓮表示，兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年，兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。馬英九先生兩次率台灣青年來大陸參訪交流，並邀請大陸5所高校師生赴台交流，為推動兩岸青年交流作出了重要貢獻，我們對此充分肯定。



朱鳳蓮指出，目前兩岸青年交流的主要障礙在於民進黨當局阻撓限制。我們將團結兩岸各界共同努力，克服阻礙，積極開展各項促進兩岸青年交流的活動，讓更多的兩岸年輕人相識相知、同心同行，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。

