高雄設實驗小學老師一半講台語　家長有意見

高雄市教育局長謝文斌（左）在答詢時證實，高雄正籌設全台第一所台語實驗小學。(照：自高雄市議會直播畫面) 中評社高雄4月10日電／高雄主要使用閩南語人口高達119.9萬人，高雄市政府教育局長謝文斌今天在議會答詢時表示，正籌設全台第一所台語實驗小學，順利的話，明年度正式掛牌。



不過，高雄市教育局國小教育科科長邱月櫻直言，台語實驗小學的全部或部分領域課程，希望老師至少一半要講台語，有些家長有意見，教育局目前正持續與學校及家長溝通，順利的話，今年8月將先以試辦計劃進行，預計明年度8月正式掛牌。



綜合台媒報導，根據“行政院”2020人口及住宅普查結果，高雄主要語言為台語的比率43.2%，乘以人口數來估計，高雄主要使用台語人口高達119.9萬人，是全台唯一“台語百萬人口城市”。



高雄市議會今天進行“教育部”門質詢，台灣基進黨議員張博洋建議，向“中央”爭取經費，催生全台第一所實驗學校，以台語進行學習的沉浸式教育場域。



對此，教育局長謝文斌表示，教育局的本土教育委員會經過討論，詢問多間學校的意願，目前已有進展，已經選擇一間小學，願意成為台語實驗小學。



據指出，這所小學位於北高雄、原高雄縣境，學校不大，學區居民也以講台語居多，主客觀條件適合轉型為台語實驗小學，若順利掛牌的話，可望成為台灣第一所台語實驗小學。