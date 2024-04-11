龍湖金融島：河南的陸家嘴，金融產業新標杆

鄭東新區金融服務局副局長郝肖斌接受採訪（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月11日電（助理記者 吳雨菲）龍湖金融島，被譽為河南的“陸家嘴”。作為鄭東新區建設國際化區域金融中心的核心載體，它不僅是鄭州生態最為優美、價值最為顯著、公共服務最為完善的區域，更是為中原科技城注入了強大的金融動力。這裡緊扣金融產業的發展脈搏，精心打造標準化金融樓宇，展現著獨特的金融魅力。



4月10日，中評社助理記者有幸踏足這片金融熱土，深入感受龍湖金融島的非凡魅力。首站探訪智慧城市運營中心，講解員詳盡解讀了八個智慧化系統，其中專為業主和遊客設計的上島通App引發記者們連連贊嘆。這款App集停車、休閑設施預約、店鋪信息瀏覽及道路情況查詢於一體，極大提升了遊客和業主的出行體驗。



在龍湖金融中心項目建設指揮室，記者們見證了全島的AR實景地圖的神奇之處。高空全景設備的運用，讓全島的風貌一覽無餘。島上的安防建設也讓人印象深刻，人流、車流數據的精準統計為金融島的交通組織提供了有力支持。在特殊時期，指揮中心能夠迅速響應，有效調控人員流動，確保遊客的安全。



鄭東新區金融服務局副局長郝肖斌在採訪中詳細介紹了龍湖金融島的發展情況。這片占地約1.07平方公里的土地，被龍湖水域環繞，內外環由42棟建築群圍合而成，宛如一顆璀璨的明珠鑲嵌在中原大地。目前，內環已有9棟樓宇投入使用，吸引了眾多金融機構入駐。郝副局長還特別提到，龍湖金融島還專門為引進外資打造了一座國際樓宇，未來歡迎更多的台灣企業入駐。



中評社助理記者還親身體驗了島內的自動駕駛公交車。這輛公交車借助高科技設備，實現了自主行駛、自動避讓等功能，行駛平穩準確，讓人深刻感受到了科技的力量。



鄭東新區自開發建設以來，金融業態不斷豐富，金融機構數量持續增長。特別是龍湖金融島的崛起，更是為區域金融業的發展注入了新的活力。如今，鄭東新區正由機構集聚型向金融全業態產融復合型轉變，區域金融業的綜合競爭力及影響力得到了大幅提升。



龍湖金融島，作為鄭東新區金融產業的新標杆，正以其獨特的魅力和無限的發展潛力，吸引著越來越多的金融機構和遊客前來。相信在不久的將來，它將成為河南乃至全國金融產業發展的重要引擎，為中原大地的繁榮與發展貢獻新的力量。

