盧秀燕向農會系統介紹江啟臣　提攜意味濃

台中市長盧秀燕與江啟臣一同出席“台中市慶祝農民節表揚大會”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）台中市農會今天舉辦“台中市慶祝2024年度農民節表彰大會”，中國國民黨台中市長盧秀燕與“立法院副院長”江啟臣出席，這也是江啟臣首次參與，盧秀燕向各區農會代表介紹江啟臣，強調江重視農業，台中市有農業局協助農民，“中央”有江協助爭取預算，是大家強力的後盾。江啟臣被視為2026台中市長的熱門人選，盧秀燕連日偕同出席活動，提攜意味濃。



台中市農業局指導、台中市農會主辦“台中市各界慶祝2024年度農民節表彰大會”，10日上午在市政大樓集會堂登場，今年有232人獲表揚，大會循往例邀請台中市盧秀燕蒞臨頒獎，江啟臣也首次出席與農民互動。



盧秀燕感謝過去一年全市各區農會的辛勞，有農民朋友的辛勤栽種，我們才有優質的農特產品，近年來台中的農業技術在大家的努力下持續進步，有目共睹，這次她訪問新加坡，也帶了台中產的香菇、台中釀的酒品當作伴手禮，星國人員收到都非常開心，台中的農產品受到國際友人的肯定。



盧秀燕特別向農會三長（理事長、常務監事、總幹事）介紹江啟臣，她說，在台中市有農業局協助農民，在“中央”有江啟臣副院長協助爭取預算，是大家強力的後盾，過去江啟臣是一般“立委”，只能與“農業部”協調，現在可以請“農業部”到辦公室談，更有力！



江啟臣致詞表示，他也是農家子弟，祖父就在豐原山城種柑橘，沒有農業就沒有今天的江啟臣，因此他也明白農民所面臨的困境及需求，未來也會持續在“中央”繼續替農業發聲。