鄭文燦林佳龍將挑戰雙北市長？藍軍析可能性

台北市議員柳采葳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）“總統府”秘書長林佳龍、“行政院副院長”鄭文燦兩人並未在賴清德首波“內閣”名單，是否可能參選2026雙北市長？對此，中國國民黨桃園市議員凌濤向中評社表示，地方上確實傳聞林、鄭可能挑戰雙北市長，也傳聞鄭可能回來選桃園市長，國民黨會做好應戰的準備。



柳采葳則指出，鄭文燦因先前的緋聞爭議風波等，形象與能量大大被打擊，尤其桃園在2024選得非常差，鄭接下來會不會投入其他戰場，有鑒於先前的打擊，相信這會是鄭考量的重點。



賴清德今日公布首波“內閣”名單，包括“閣揆”卓榮泰、副“閣揆”鄭麗君、“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院”發言人陳世凱。林佳龍、鄭文燦兩大民進黨中生代指標人物此次未入列“政院”高層名單，未來動向受矚。



國民黨目前是否有把林佳龍、鄭文燦視為2026雙北市長的潛在對手？



凌濤表示，目前傳出的“內閣”名單沒有鄭文燦、林佳龍，賴清德可能首先要面對的是，對於黨內中生代要接棒的整體佈局，其實沒有很明顯的藍圖。第二，林佳龍與鄭文燦目前看起來，比較可能接下來去挑戰2026縣市首長選舉，但鄭、林如果投入雙北市長選戰，其實也都還是要面對自身過去的爭議，不論是論文的問題，還是2022競選過程中幫不對的人背書，這些都必須要重新與選民溝通。

