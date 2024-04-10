賴“內閣”人事　民進黨團：沒黨內派系問題

民進黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）賴清德今天公布首任“內閣”人事，前民進黨主席卓榮泰將出任“行政院長”，副院長為前“文化部長”鄭麗君。民進黨“立法院”黨團跨派系綠委10日上午召開記者會，認同賴提出的第一波“內閣”名單，並強調，相關任命超越個人，更是超越黨派，沒有黨內派系的問題，今天跨派系“立委”坐在這，派系不是什麼需要一再被討論的議題。



至於外界關注黨內中生代鄭文燦、林佳龍並無任職是否派系鬥爭？新潮流綠委、民進黨團幹事長吳思瑤說，今天是第一波“內閣”人事公布，相信未來也會擴大延攬所有適格適任、有政務經驗的優秀人才，雖然鄭、林未在今天公布的名單上，但也相信他們在未來政治工作與政策工作上，持續扮演重要角色。未來人事佈局都是台灣派、台灣隊，沒有誰的人馬的問題，也沒有派系的問題，我們都是為全民服務的團隊。



賴清德今天公布第一波首任“內閣”人事，前民進黨主席卓榮泰將出任“行政院長”、副院長為前“文化部長”鄭麗君、“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院”發言人陳世凱。



民進黨“立法院”黨團10日上午召開回應時是記者會，民進黨團幹事長、新潮流“立委”吳思瑤，黨團書記長、英系“立委”莊瑞雄，黨團副書記長、“正國會”“立委”陳秀寶，蘇系“立委”蘇巧慧等人出席。



吳思瑤表示，卓榮泰、鄭麗君等人是一個強將加戰將的組合，民進黨團給予無限期待，也認同賴清德所說，這是一個超越個人與黨派的任命，卓榮泰是在做“立委”的大師兄，歷練完整，也具備政治能力與智慧，相信卓榮泰能發揮柔軟的政治手腕領導“內閣”、強化與“國會”的對話。



莊瑞雄稱讚說，龔明鑫過去在疫情期間與前“行政院副院長”沈榮津聯手，創造非常嚇人的經濟產值，在整個中美貿易戰過程中，讓台商回流、充分扮演掌舵的角色，讓外界看到台灣經濟未來的發展，一定能發揮最好的戰力。蘇巧慧認為，這樣的“內閣”團隊，未來一定能無縫接軌過去8年的執政成績。