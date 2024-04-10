顧立雄任“國防部長”　藍委們表擔憂

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月10日電（記者 俞敦平）賴清德10日上午正式宣布了首波“內閣”人事名單，台“國防部長”將由台“國安會秘書長”顧立雄接任。對此中國國民黨“立委”謝龍介、賴士葆和徐巧芯10日於“立法院”受訪時表達了他們對此事的看法。謝龍介認為賴清德提出的人選缺乏創新，很符合他的個性。賴士葆對顧立雄的文人背景表示擔憂，認為這可能引起公眾不安。徐巧芯則擔心顧立雄的任命可能加劇“國會”和兩岸關係衝突。



賴清德10日上午正式宣布了首波“內閣”人事名單，其中備受矚目的“國防部長”人選將由“國安會秘書長”顧立雄擔任，成為歷史上第七位文人“國防部長”。



謝龍介對此表示，顧立雄的任命雖然符合賴清德穩健的風格，但缺乏創新性。他認為，顧立雄面臨的挑戰將是前所未有的，特別是在轉型從“國安會秘書長”到“國防部長”的過程中。他表示，賴清德這次的名單顯示出他想要百分百掌控政府的意圖，也與過去賴清德強勢的作風吻合，他認為賴清德這樣也必須相對地承擔更多的政治責任。他也透漏賴清德儘管目前看似輾壓了民進黨內派系的平衡，但他預測賴清德未來還是會釋放出部分空間給民進黨內其他的派系。



賴士葆則對顧立雄的背景表示擔憂，指出文人出任“國防部長”在過去並未獲得高度評價。他強調，台灣的軍政體系習慣於軍方領導，因此顧立雄的文人身份可能會引起公眾的不安。他還提到，顧立雄在任內的主要任務可能是加強與美國的關係和推動軍購，以及持續對抗中國大陸，以增強綠營的支持基礎。



徐巧芯“立委”則預測，顧立雄的任命可能會導致“國會”和兩岸關係的衝突加劇，並可能影響軍紀。她表達了對顧立雄擔任“國防部長”對“國家”利益可能產生的負面影響的擔憂。她也指出賴清德原本可能的“國防部長”名單還有以對陸態度強硬的“外交部長”吳釗燮，看起來是想要試圖讓台灣軍隊去黃埔化，她質疑賴清德是要試圖增加軍方對“台獨”的支持，並批評美方已經多次前來關切，但感覺上賴清德是很不受教。