新“內閣”公布　徐巧芯：不意外台南幫為主

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月10日電（記者 俞敦平）賴清德10日上午正式宣布了首波“內閣”人事名單，對此，中國國民黨“立委”徐巧芯10日上午於“立院”受訪時表示，賴清德的人選非常有限，並指出這些人選都是預料之中的台南幫成員。藍委賴士葆則認為這是一個“報恩“內閣”，認為這些“內閣”成員任命是基於和賴清德的關係而非專業能力。



賴清德10日上午宣布了新閣名單。新“閣揆”將由前民進黨主席卓榮泰擔任，鄭麗君出任副院長，而“國發會主委”龔明鑫則被任命為“行政院秘書長”。



徐巧芯認為賴清德的人選非常有限，並認為這些人選都是預料之中的台南幫成員。徐巧芯預測，賴清德上任後，可能會在“立院”引起激烈的衝突，因為他所選擇的人和他們的主張與當前世界局勢似乎有些脫節。



對此，賴士葆批評這是一個“報恩“內閣”。他指出，許多“內閣”成員都是賴清德的盟友，並認為這些任命是基於個人關係而非專業能力。



賴士葆強調，雖然他尊重賴清德的決定，但作為在野黨，他們將會嚴格監督政府的行動，確保國家社會的利益。他也提到了政府需要面對的挑戰，如老屋更新和詐騙防治，並呼籲“內閣”成員應該具備相應的能力和經驗來處理這些問題。