黃國昌勸卓榮泰　別把說謊壞習慣帶入“立院”

民眾黨黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）賴清德今日公布“閣揆”人選，“行政院長”一職將由曾任民進黨主席的卓榮泰接下。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌10日批評，他只能說非常遺憾，怎麼選一個會公然說謊的人呢？奉勸卓榮泰，不要把公然說謊的壞習慣，帶到“立法院”。



黃國昌10日接受媒體訪問表示，對於賴清德選卓榮泰擔任“行政院長”，他只能說非常遺憾，怎麼選一個會公然說謊的人呢？之前“立法院”正副院長選舉時，卓榮泰還大咧咧地向外界講自己沒有介入。搞了半天明明就有介入，甚至心虛地刪除臉書上的文章。他奉勸卓榮泰，既然賴清德提名了，公然說謊的壞習慣不要帶到“立法院”。



媒體追問，“行政院副院長”鄭文燦並未列入“內閣”名單，外傳鄭或參選2024新北市長？黃國昌揶揄說，若真如此，賴清德可能有必要向社會大眾解釋，當初賴自己講的學術倫理標準，在新潮流大咖身上就不適用了嗎？



黃國昌說，民進黨要派誰參選2026新北市長，這是民進黨內的民主程序，我們都尊重。只不過若是鄭文燦的話，賴清德就得解釋清楚，自己當初公開宣示的學術倫理標準、學倫條款、要用“最高標準”檢視學術倫理。是不是只適用在民進黨內一些比較小咖的人身上，若是新潮流的大咖，就沒有適用？



黃國昌酸說，否則民進黨提名一個論文抄襲，還被台大撤銷學位的人參選，這樣的標準如何與賴清德公開宣示的標準相調和？若萬一真的2026是鄭文燦選新北市長，恐怕賴清德要向台灣社會好好說明。