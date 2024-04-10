藍委批民主基金會董事會不尊重“立法院”

藍委徐巧芯受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月10日電（記者 俞敦平)台灣民主基金會今天下午將舉行董事會進行董事長改選，依據慣例將成為董事長的“立法院長”韓國瑜因預定要會見外賓而無法出席。對此，國民黨“立委”徐巧芯受訪時表示，韓國瑜的缺席證明了“國會”改革的重要性，特別是對於“立法院”的尊重。



徐巧芯指出，無論是“外交部長”吳釗燮還是執行長黃玉玲，都曾在“立法院”被詢問時強調會以韓國瑜的時間安排為主，並承諾會先通知院長再安排會議。然而，實際情況與公開聲明的內容大相逕庭，這令人大開眼界。



徐巧芯進一步談到，台灣民主基金會雖然每年獲得超過一億元的補助預算，但在整體“國家”預算中仍屬小規模。她強調，韓國瑜在過去幾個月已經證明了他能夠有效進行“國會”外交，無論是接待AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等國際代表，還是來自澳洲、紐西蘭等國的訪客，韓國瑜都展現了良好的形象，並提升了“中華民國”“立法院”在國際上的能見度。



針對民進黨政府利用基金會的會議時間來影響韓國瑜院長的行程，徐巧芯認為這是不合理的。她提出，如果民進黨對韓國瑜提名的政大教授盧業中擔任執行長有異議，應該提出其他適合的人選。她認為，如果民進黨能提出年輕、有經驗、且無黨派偏見的合適人選，韓國瑜應該會願意討論。但如果提名的人選僅是為了政治報酬或安置退休官員，則韓國瑜出於公眾利益的考慮，無法同意。她最後表示，如果民進黨有更合適的人選，歡迎提出，以確保台灣可以貨比三家不吃虧。