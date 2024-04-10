台知名藝人涉兒少性暴力　藍委提出五項修法

藍委召開“保護兒少權益 嚇阻網路性暴力 讓下一代好好長大”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月10日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”李彥秀、柯志恩、葛如鈞和陳菁徽10日上午，針對台灣近日因為知名藝人黃子佼涉入兒少性暴力事件而引起社會關注的兒少保護一事於召開記者會，提出五點修法內容，也要求加重刑罰以保護兒少權益。



中國國民黨“立委”陳菁徽“國會”研究室10日上午，於“立法院”召開“保護兒少權益 嚇阻網路性暴力 讓下一代好好長大”記者會，國民黨“立委”李彥秀、柯志恩、葛如鈞和陳菁徽出席。



會中藍委們提出了五項修法內容包括，修訂性暴力犯罪防制四法、設立性犯罪專責小組，並成立性犯罪者資料系統，強化執法效率、運用區塊鏈技術合作查緝，罪犯無所遁形、性暴力受害者創傷修復心理諮商系統支持和公共設計納入反偷拍，杜絕違法偷拍等五項。



陳菁徽強調了對於受害者的二次傷害以及系統性性暴力事件的嚴重性，呼籲從源頭管理、事後諮商輔導、教育等多方面進行改革。她批評目前數位性犯罪資源過於分散，缺乏有效的統籌機制，並要求設立專責機關以整合資源，強化執法效率。她也提出了反偷拍措施的必要性，建議在公共設施設計中納入反偷拍思維，並在教育機構中實施防針孔偷拍教育訓練，以確保校園安全。



李彥秀則指出，儘管去年通過了性暴力犯罪防制法修正草案，但實際執行中仍存在許多漏洞。她提到“衛福部”在移除網路性影像方面遇到困難，並強調了被害者申訴流程的繁瑣性。她承諾將繼續提案修正法律，以建立一個更加完善的性暴力聯防保護網。



身為心理系教授出身的“立委”柯志恩則從另一個角度出發，探討了加害者背後的心理動機，並指出許多加害者曾是受害者，形成了一個惡性循環。她批評現行法律對加害者的矯正輔導教育時間不足，並強調了諮商專業人力的不足。她認為，若無法解決這些問題，則無法在短期內實現改善。