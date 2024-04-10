媒體追林佳龍鄭文燦去向　吳思瑤：無限可能

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）賴清德520即將上任，正副“閣揆”由卓榮泰、鄭麗君出任，曝光的名單中並未有現任“行政院副院長”鄭文燦與“總統府”秘書長林佳龍，兩位是否參選雙2026雙北首長？民進黨親賴“立委”、中常委吳思瑤在中常會前受訪說，接下來陸續會公佈“閣員”名單，現在沒有被點名，不代表之後不會有重要職務，要靜待整個佈局之後，再看看有沒有遺珠之憾。



她強調，賴清德絕對是超越黨派要把格局視野放大，一定是超越派系，目前沒有在名單的、被延攬入閣的，沒有誰的人馬問題，大家都是台灣派。



她表示，林佳龍、鄭文燦可能第一階段沒有一時之選的位置，但是一定不會缺席，有沒有可能跨足地方選舉，以兩位條件資歷、輩份都是很強選將人才，這些都有無限可能。



媒體追問，傳出賴清德屬意林佳龍當“外交部長”？吳思瑤表示，“外交部長”人選目前沒有進一步消息。



林佳龍當“總統府”秘書長協助蔡英文，在外交上有精準掌握，也有豐富國際經驗，當然有他適合條件，但是否有這樣安排，要看準“閣揆”卓榮泰後續公布的“內閣”名單。



媒體點名現任“內政部長”林右昌將擔任民進黨秘書長，曾經當過決策者現在變成協調者？吳思瑤表示，賴清德是未來“總統”身兼黨主席，黨秘書長承載的使命任務艱鉅，未來若出來擔任秘書長，“沒有明升暗降的問題”。政務換軌黨務，協助主席率領黨部迎向未來的選舉，責任重大。林右昌轉軌黨務，對他個人是另外層次訓練，也是很好舞台，絕對沒有明升暗降的問題，我們身為中生代從政，政務換軌到黨務是很好歷練舞台。