濟南：專項整治守護綠水青山

濟南黃河大堤上盛開的紫葉李（無人機照片，3月29日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，山東省濟南市紀檢監察幹部走訪長清區歸德街道姜莊村，實地查看廢棄礦山環境整改情況，該村村民反饋：“這裡曾是一片廢棄礦山，風刮土滿天，過路也不安全。經過治理，綠樹成片，路也好走了。”



為切實守護綠水青山，濟南市紀委監委會同公安、自然資源、生態環境等部門，錨定山石資源領域精準發力，在全市部署開展專項整治，制定問題線索、監督整改和制度成果“三本台賬”，著力整治全市山石資源領域存在的突出問題和不正之風，深挖細查問題背後可能存在的“保護傘”及利益輸送情況，督促各級主管監管部門一體推進整改，有效規範山石資源開採秩序，推動利用好、保護好山石資源。



“我們明確了7方面重點工作，制定13項具體措施，市級專班對涉及山石資源的9個區縣（功能區）現場督導檢查15次，發現問題64個。”濟南市紀委監委相關負責人介紹，該市紀委監委多渠道排查起底問題線索，對重點問題線索掛牌督辦，集中力量查辦了一批違紀違法典型案件，形成有力震懾。



濟南市紀委監委堅持問題導向，聚焦問題整改，深化運用“一台賬、兩清單、雙責任、雙問責”監督機制，通過完善台賬管理、動態跟蹤、限期辦結、督查問責等制度，督促各方責任落實，扎實推進整改，全市共發現問題96個，督促並整改75個。長清區紀委監委督促相關部門將山石資源盜采問題納入整改整治工作清單，強化日常監管和科技應用，建立打擊違規違紀違法行為聯動機制。截至目前，長清區立案查處非法采礦案件9起，處置砂石195萬噸，挽回經濟損失4200餘萬元。



為扎實做好“後半篇文章”，濟南市紀委監委督促推動審計、公安、自然資源等主管部門認真履行主體責任，抓住重點領域、關鍵環節，理順工作機制，健全監管流程，制定了《濟南市礦山生態修復實施管理辦法》《濟南市歷史遺留礦山生態修復總體方案》等6項指導性文件，推進礦山生態修復工作規範有序實施。