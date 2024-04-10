巴黎奧運會臨近　“世界超市”義烏訂單忙

中評社香港4月10日電／隨著巴黎奧運會的日益臨近，有著“世界超市”之稱的浙江義烏也開始忙碌起來。



新華社報導，義烏國際商貿城一區市場，不少外商往來于此。經營戶過惠萍主營賽事周邊產品，以外貿出口為主。這段時間，來店裡看貨下單的新老客戶不少，其中加油助威用的閃光棒尤其受到客戶喜歡。



“這款的話，法國客人訂得比較多，可以按照法國國旗的顏色來定做。”過惠萍拿著一根藍白紅配色的閃光棒說，前些天一位客戶就定了100箱，這種閃光棒可以連續使用10個小時，完全可以滿足觀賽需求。



除了法國國旗配色的商品，極具法國特色的埃菲爾鐵塔、高盧雄雞等商品在義烏國際商貿城也俯拾皆是。顯然，對於即將到來的巴黎奧運會，商家們都做足了功課。



“我們設計的這頂帽子，就是以一隻高盧雄雞為造型，搭配傳統的法國國旗配色，還有國旗圍巾、球衣、假發等賽事周邊產品。”義烏國際商貿城經營戶周婷婷說，相關產品供不應求，暫時只能滿足提前預定客戶的需求，“因為現在太忙了，根本沒有辦法做急單。”



周婷婷介紹，目前她們出口法國的訂單，包括賽事系列、套裝系列、國旗系列等商品，和去年同期相比增長幅度超50%。



在不少經營戶看來，商機不只是在法國，奧運會也為他們拓展歐洲其他國家和地區的市場提供了良機。為了拿下更多市場份額，一些經營戶也推出了更符合歐洲客戶喜好的新產品。



義烏國際商貿城三區經營戶葉德模的店舖里，擺滿了金燦燦的獎盃和獎牌。有著多年外貿出口經驗的他，對不同國家和地區的客戶偏好可謂如數家珍。比如，給亞洲、美洲客戶做的獎盃、獎牌要是“土豪金”的，越亮越受歡迎，而歐洲客戶就更喜歡淡淡的金色，低調里藏著點奢華感。



“年初到現在一共出口了二三十萬個獎盃，歐洲目前來看佔一半左右。”葉德模說，巴黎奧運會帶動訂單增長明顯，工廠訂單排到了4月份，預計5月份左右會迎來高峰。



義烏海關數據顯示，今年1至2月，義烏對法國的出口額達5.4億元人民幣，同比增長42%，其中體育用品的出口，同比增長了70.5%。



質優價美一直以來都是“義烏製造”的標簽，每逢奧運會、世界盃這樣的大賽，“義烏製造”總能創意迸發獲得市場青睞，而商家們也從增長的訂單中更加堅定了對“奧運經濟”的信心。