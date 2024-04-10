習馬二會將登場　國民黨朱立倫表達祝福

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）針對中共總書記習近平今日將與馬英九見面。國民黨主席朱立倫表達祝福，希望“馬習二會”能夠秉持2015年雙方在新加坡會談的基本論調，讓未來的兩岸交流推動有更好的基礎。朱立倫強調，國民黨路線是親美和中，且堅決反對“台獨”。



朱立倫今日下午主持中常會，並於會前致詞。



朱立倫表示，今天下午4點，馬英九要在北京進行“馬習二會”。對於這次馬英九到大陸訪問，國民黨不僅表達祝福，希望順利成功，也相信這是推動兩岸和平交流非常重要的一步。國民黨對於兩岸的路線非常清楚，就是親美、友日、和陸，簡單講就是親美和中。對於兩岸的路線，非常清楚就是依黨章黨綱來推動兩岸務實交流，讓兩岸能夠創造和平的環境，共創雙贏，這是國民黨一貫的路線。



朱立倫指出，前一段時間國民黨副主席夏立言到大陸訪問，就是秉持這樣的原則。包括夏立言與國民黨國際部主任黃介正現正在美國訪問，對美國智庫、政界，包括行政、國會等等訪問，都是秉持國民黨對外以及兩岸路線。



朱立倫表示，接下來的海峽論壇或是海峽青年論壇，他會請國民黨副主席連勝文帶團參加，希望繼續秉持這樣的原則，推動兩岸共創雙贏的交流。



朱立倫指出，國民黨希望今天下午4時的“馬習二會”，能夠秉持9年前新加坡會談的基本論調，對於未來的兩岸交流，持續推動更好的基礎。

