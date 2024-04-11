且十：台積電又赴美　美國在做拋棄台灣準備

中評社北京4月11日電（作者 且十）前幾天，台積電宣布將在美國建第三座園晶廠，計劃在2030年生產2奈米芯片，甚至是更先進的製程，這樣，台積電在美國的投資將達到650億美元。



台積電赴美設第三座廠有點出乎大眾的意料。台積電在美設第一座廠，移機典禮隆重，拜登總統都出席了，但緊接著出現工廠設備按裝延期，美國工會阻止台積電從台灣引進技術人員，以及中西文化衝突、美國政府補助不到位等問題。種種情況說明，台積電赴美投資並不是一件合算的買賣。



然而，大家又都知道，台積電赴美投資又是一件不得不做的買賣。在“美國第一”的旗幟下，台積電必須隨著“製造業回流”的浪頭赴美投資，甚至，以台灣這種美國附隨的身份，必須主動引領美國“製造業回流”的浪潮，加速在美國投資。事實上，台積電赴美投資就是民進黨當局看“主子”臉色行事，竭力推動的結果。台積電去了，為台積電配套的上下游企業也去了，台灣為“美國第一”做出了傑出貢獻。



但是，強拉台積電赴美投資又不僅僅是製造業回流美國這麼簡單的事。台灣掌握了全球半導體生產最完整的產業鏈，有全球最先進的生產技術，生產了全球絕大部分的高端芯片，台灣的芯片安全將影響全球產業鏈的可持續性，美西方一直叫囂，如果台灣的芯片生產發生意外，全球將損失10萬億美元的GDP。台灣的許多人把台積電稱為“護島神山”，又稱為“矽盾”，意為因台積電對全球產業鏈的關鍵作用，世界都不容台灣有事，台灣更有人說台積電是圍堵大陸的“科技島鏈”。當民進黨當局沾沾自喜地把台積電當作拌手禮討好美日的時候，美國人的憂慮反而加深了，這麼關鍵的產業怎麼能放在一個美國並不一定保護得了的地方，甚至是用身家性命也不一定保護得了的地方？

