韓國瑜下午接見外賓 未回應民主基金會問題

媒體詢問沒出席民主基金會董事會一事，韓國瑜沒回應。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月10日電（記者 俞敦平）台灣民主基金會的董事會今日召開。原定應出席會議的“立法院長”韓國瑜因有會見外賓行程而無法到場，因此吸引了大批的媒體前往今日韓國瑜會見外賓的會議室外守候，詢問關於沒有出席台灣民主基金會的董事會一事，但韓國瑜並沒有回應，只是對著媒體的喊話說謝謝。



“立法院長”韓國瑜10日下午會見美國智庫“2049計劃研究所”訪問團薛瑞福(Randall G. Schriver)主席一行，除此之外還有“副院長”江啟臣、國民黨“立委”陳永康、民進黨“立委”陳冠廷和民眾黨總召黃國昌一同參與會議，和過往會見外賓的形式雷同，雙方致詞時段公開給媒體採訪後，將進行閉門會談。



值得注意的是台灣民主基金會10日下午將舉行董事會進行董事長改選，依據慣例將成為董事長的“立法院長”韓國瑜也因此項行程而無法出席，這被認為是藍綠在爭取民主基金會執行長位置上角力的一環。因此今日也吸引了比平日更多的媒體前來採訪，希望能透過喊話的方式，針對此議題獲得韓國瑜的親自回應。面對媒體喊話提問是否有收到民主基金會開會通知? 或是難道不應該趕去開會等提問，韓國瑜並沒有回應，只是對著媒體的喊話說謝謝。

