韓國舉行第22屆國會議員選舉

4月10日，選民在韓國首爾市一處投票站投票。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據新華社報導，韓國第22屆國會議員選舉10日舉行，各政黨候選人將角逐國會300個議席。



當地時間早晨6時，選舉投票在全國254個選區的14259個投票站同時開啓，將於當天18時結束。本次選舉登記選民約4428萬人。各選區結果預計至次日淩晨揭曉。



韓國國會議員選舉每四年舉行一次。因選區調整，本屆選舉產生的300個議席包括254席選區議席和46席比例代表議席，較上屆國會選舉的選區議席增加1席，比例代表議席減少1席。每名選民同時投兩票，一票投給所在選區候選人，一票投給支持的政黨。



本屆選舉繼續采用上屆國會議員選舉首次引入的“准聯動制”，即一個政黨在各選區獲得的總議席數低於該政黨的總支持率時，將獲得彌補這一差額50％的席位。與上屆國會議員選舉不同的是，本屆選舉產生的46席比例代表議席將全部適用“准聯動制”。



本月5日至6日，第22屆國會議員選舉“事前投票”在全國3565個投票站舉行，投票率達到創紀錄的31．28％。“事前投票”允許選舉投票日當天可能因故缺席的選民提前行使投票權，旨在提高選民投票積極性。