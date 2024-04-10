韓國國會選舉五大“焦點戰”引關注

1月10日，韓國最大在野黨黨首李在明從首爾大學醫院出院時發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據新華社報導，韓國國會選舉定於10日舉行，各政黨將爭奪共計300個國會議席，其中包括254個選區議席和46個比例代表議席。這場選舉將決定今後4年國會主導權歸屬，并影響下屆總統選舉格局，因而備受關注。



這場選舉中，韓國政壇5名重量級人物在各自選區面臨“焦點戰”。按照韓國媒體說法，一旦敗選，其政治生涯可能遭遇巨大打擊甚至就此終結。



李在明：為總統選舉“卡位”



位於仁川市的桂陽乙選區議員席位之爭是這場選舉的最大看點之一。韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明將與執政黨國民力量黨重量級人物、國土交通部前長官元喜龍展開激烈爭奪。



2022年總統選舉中，李在明以微弱差距敗給尹錫悅。去年8月底，李在明抗議尹錫悅的施政，曾絕食24天，因健康狀況惡化一度暫停履行黨首職務。現階段，他仍被視作在野黨陣營中下屆總統選舉的最有力競爭者。



韓國媒體認為，李在明如果在這次選舉中獲勝，將再次證明選民對他的信任，同時鞏固其下屆總統熱門競爭者的地位。



韓國社會輿論研究所2日至3日開展的民意調查顯示，李在明在桂陽地區的支持率為49．2％，元喜龍的支持率為44％。



李洛淵：前總理選情“不妙”



李洛淵是韓國政壇資深人物，曾在文在寅任總統期間出任國務總理，後任共同民主黨黨首，并於2021年參加總統選舉黨內預選，在爭奪候選人提名時輸給時任京畿道知事、現任黨首李在明。

