沈富雄析新“內閣”：國民黨要重新思考戰法

賴清德與卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月10日電／賴清德今天宣布卓榮泰出任“行政院長”、鄭麗君任副院長。前“立委”沈富雄指出，國民黨、大陸、美國認為賴清德衝動、不可靠都是誤判，賴其實是很小心的人，選的也都是老實人，彼此互相瞭解、知心，把府院黨變成一體，且新“內閣”比較沒有汙點，國民黨要重新思考戰法，很難再做戰狼式的鬥爭。



沈富雄9日晚間在政論節目《少康戰情室》表示，賴清德出手之後有很多效應，以前都在猜賴清德到底是甚麼樣一個人，“國民黨、大陸跟美國都誤判了這個人，把賴清德形容成不可靠、衝動、‘台獨’工作者，這都是錯的”，賴清德從醫科畢業之後，選的科別跟他一樣是腎臟科，除了他自己以外，學腎臟科的都是很小心、很謹慎、話都不多的人。



沈富雄認為，這份“內閣”名單不但是跨越派系，而且過去說賴清德是儲君、下面還有大阿哥、二阿哥在排隊，但現在這些阿哥們都沒有進“內閣”，而名單中的人都是賴清德的朋友，連打電話、打招呼都不用，就能猜到對方心裡在想甚麼。



沈富雄指出，一個政黨在執政後“總統”兼任黨主席，“府、院、黨、團”，4個點要盡量縮小，而賴清德現在的手法把府院黨變成一體，只要處理“立院”黨團就好，“清德是很小心的人，挑這些人都是很老實的，都不需要聯絡，都是互相知心、貼心的，可以彼此瞭解的”。



沈富雄提醒國民黨要重新思考對付新“內閣”的戰法，因為這些人比較沒有汙點，沒辦法再做戰狼式的鬥爭。