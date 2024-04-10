中評現場：習近平會見馬英九一行

中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九一行，兩人握手（中評社 林艶攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艶）中共中央總書記習近平4月10日下午4點在人民大會堂東大廳會見了中國國民黨前主席馬英九一行。



當天下午，習近平總書記佩戴一條紅色領帶，馬英九則佩戴一條藍色領帶。習近平總書記笑容滿面地走上前並與馬英九握手，二人相互問候寒暄。這是繼2015年新加坡習馬會之後再次會面，也是二人首度在北京見面。



這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。2015年11月7日兩岸領導人在新加坡舉行首次會面，實現了跨越66年時空的歷史性握手。習近平總書記和馬英九先生當天分別佩戴了一條紅色領帶與藍色領帶，在香格里拉大酒店“島嶼廳”進行了長達81秒握手之後，兩人一路有說有笑、神采奕奕地走進會談廳。見到等候已久的媒體記者，習近平和馬英九默契地走到媒體區中間位停下腳步並向大家微笑揮手。



去年3月27日至4月7日，中國國民黨前主席、台灣地區前領導人馬英九首次赴大陸祭祖，並帶領一批青年學子與大陸學生交流，是74年來首次有台灣地區卸任領導人訪問大陸。期間，馬英九一行訪問了南京、武漢、長沙、重慶、上海等多個城市。



今年4月1日，中國國民黨前主席馬英九率領“大九學堂”20名青年學子再度訪問大陸。今天是馬英九一行今次在大陸的最後一天行程，明天一早將結束此訪搭乘飛機返回台灣，此前馬英九一行已訪問了廣東、陝西、北京。期間，在廣東停留了3天，包括參訪中山大學與師生交流、瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館等行程；第二站陝西停留了4天，包括參加“清明公祭軒轅黃帝典禮”、參觀秦始皇帝陵博物院、前往馬援祠及馬援墓尋根等行程；最後一站在北京停留4天，包括前往北京大學參訪交流、參觀八達嶺長城、北京故宮及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館等行程。