七部門行動方案支撐設備更新和消費品以舊換新

中評社香港4月10日電／中國市場監管總局、國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、住房城鄉建設部、商務部、應急管理部七部門近日聯合印發《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》，目標到2025年完成重點國家標準制修訂294項，有力支撐設備更新和消費品以舊換新。



新華社報導，行動方案提出實施標準提升行動，堅持標準引領、有序提升，強化標準比對、優化體系建設，加快制修訂節能降碳、環保、安全、循環利用等領域標準，圍繞設備更新、消費品以舊換新和回收循環利用三方面佈置標準提升工作任務：



一是加快提升能耗能效標準，持續完善污染物排放標準，加強低碳技術標準攻關，提升設備技術標準水平，築牢安全生產標準底線。今明兩年完成重點國家標準制修訂113項，持續引領設備更新。



二是推動汽車標準轉型升級，加快家電標準更新，強化家居產品標準引領，加大新興消費標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂115項，有效促進消費品以舊換新。



三是推進綠色設計標準建設，健全二手產品交易標準，提升廢舊產品回收利用標準，完善再生材料質量和使用標準，加大回收循環利用標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂66項，有力推動產業循環暢通。



行動方案明確了相關保障措施，提出要推動標準和政策統籌佈局、協同實施。大力推進綠色產品、高端品質認證。建立消費品質量安全監管目錄，強化產品質量監督抽查。配套出台一批“新三樣”中國標準外文版，推動優勢技術、產品、服務走出去。同時要加強監督檢查，監測評估標準實施成效和問題，扎實推動行動方案落地見效，最大程度釋放標準化效能。