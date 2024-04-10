“正國會”反彈！陳茂松嗆卓榮泰：別吃太狠

民進黨“正國會”中常委陳茂松。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）賴清德今天公布卓榮泰出任新政府“行政院長”，已曝光的“閣員”以及黨務高層名單中，“正國會”大師兄、“總統府”秘書長林佳龍並未有職位，現任“內政部長”林右昌也僅是民進黨秘書長。“正國會”中常委陳茂松今天在中常會後開砲說，“卓榮泰不要吃得太狠，你看卓榮泰不分區“立委”安全名單就有4個，又當“行政院長”吃得很狠，吃小口一點”。他嗆說，“現在叫林右昌當秘書長，好像在玩我們，我建議林右昌裸退”。



至於林佳龍是否適合當“外交部長”，他更直白說，“如果人家覺得屁都不是，哪就算了”。



對於曝光的“內閣”名單有什麼看法？陳茂松今天表示，今天台北陰雨，“春天怎麼這麼冷”，他今天沒有和林佳龍與林右昌聯絡，沒有看到名單他也很納悶，林佳龍是人才可以安排好好發揮，這讓有權的人去想。



他也說，林右昌是中常委，當過代理黨主席，現在要當秘書長，“不太適當”。現在一個年輕人講不出名字的人，都能當副秘書長，“現在叫林右昌當秘書長，好像在玩我們”。他舉例，如果一個公司當過董事長的人，現在叫他當總經理，“我是常務董事，還叫林右昌當工頭，不太對”。



他要叫林右昌裸退，帶他去吃海鮮，他也要學唱“春天怎麼這麼冷”。



這些建議有和黨主席賴清德說？陳茂松表示，沒有啊！“他會讓人家講嗎？”“他退了，但新潮流進了”。他怕媒體聽不懂再強調一次說，“賴主席退出新潮流，但是新潮流全部上來了，春天怎麼這麼冷，台北天空這麼陰暗。”



媒體詢問如果林佳龍當“外交部長”適合嗎？陳茂松說，“這個不是我的意見，大家去看”，看看比起那些人，看林佳龍是否比較好的人才，“如果人家覺得屁都不是，哪就算了”，這讓有權責的人去想，他不用去推測。



最後陳茂松又強調，不要吃得太狠，你看卓榮泰不分區安全名單就有4個，今天當“行政院長”吃得很狠，“吃小口一點”。