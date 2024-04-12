顧祖華：賴不上兩岸的桌 等著當美國人的菜

中評社北京4月12日電（作者 顧祖華）即將於“520”上台的賴清德，10日公布了行政機關主要核心人事任命，前民進黨主席卓榮泰任行政機關負責人、前“文化部長”鄭麗君任副手，前外事部門負責人吳釗燮任“國安會秘書長”、前“國安會秘書長”顧立雄任防務部門負責人。台灣媒體稱這些人都“綠到出汁”，吳釗燮、顧立雄被大陸列為“台獨頑固分子”，鄭麗君是有名的“台獨分子”，再加上賴清德與蕭美琴的“獨上加獨”配，可以肯定的說，賴清德擺明了不想與大陸對話，“抗中保台”將是賴清德兩岸政策的主軸，賴清德是不想上兩岸關係的桌了。



今年二月，美國國務卿布林肯在慕安會說到“在全球體系中，如果你不上桌，那麼你就得上菜單”。布林肯的話暴露了美國的霸權邏輯，但也說明了世界政治的現實。



賴清德的核心團隊，要麼是被大陸宣布制裁的“台獨頑固分子”，如蕭美琴、吳釗燮、顧立雄，要麼是“台獨”立場鮮明的人，如鄭麗君、卓榮泰，相信後面還有一大幫“綠營”人士在等待他的任命。這些人不要說與大陸對話，連與大陸交流的資格都沒有，還面臨終身追責的法律制裁。賴清德通過首批人事任免宣示了他的兩岸政策，宣示了他對大陸的態度，也宣布他競選時的所謂“繼承蔡英文路線”都是假的、騙人的。



賴清德沒有上“兩岸的桌”的意願並不出人所料。賴清德曾為他是“台獨金孫”而沾沾自喜，是第一個在議場宣示自己是“務實‘台獨’工作者”的“台獨”分子。2019年賴清德跳出來挑戰蔡英文的連任資格，就是認為蔡英文的“台獨”路線都是嘴上功夫，深“綠”“台獨”都極為不滿，他站出來就是要執行一條更徹底的、讓深“綠”更為滿意的“台獨”路線。這次，賴清德依靠“綠營”基本盤終於選上了，他怎麼能走一條讓投票給他的“綠營”不滿意的路線呢？何況，要上兩岸的桌就必須放棄“台獨”黨綱，承認“九二共識”，這種翻掉祖宗牌位的事，賴清德當然也不敢幹。所以，賴清德未上任，就露出獠牙，告訴那些希望他在“520”講話中稍微拿出一點誠意改善兩岸關係的人：你們別等了，我絕對不上兩岸的桌。

