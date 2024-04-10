《自然》雜誌：美室溫超導研究人員學術造假

中評社香港4月10日電／英國《自然》雜誌網站日前發文說，美國羅切斯特大學一份長達124頁的調查報告，詳細披露了該校室溫超導材料研究人員蘭加·迪亞斯存在數據造假、剽竊等學術不端行為。



迪亞斯因其團隊聲稱研發出室溫超導材料而備受科學界關注，但該團隊發表的論文數次被《自然》等科學刊物撤稿。



新華社報導，今年3月，《自然》雜誌網站就曾報導過迪亞斯團隊室溫超導論文數據造假等問題。而最新披露的這份詳細調查報告是由於迪亞斯去年12月針對羅切斯特大學提起的一起訴訟而曝光的。



文章介紹，羅切斯特大學委託獨立專家組進行了10個月的調查，調查已于今年2月結束。專家組調查了針對迪亞斯的16項指控，得出的結論是在每項指控中迪亞斯都很可能存在學術不端行為。羅切斯特大學計劃在與迪亞斯的合同到期前解雇他。



文章說，這份羅切斯特大學向法院提交的調查報告，系統闡述了迪亞斯如何故意誤導其論文合著者、期刊編輯和科學界。例如，就數據來源問題，他對內華達大學拉斯維加斯分校的合作伙伴和羅切斯特大學的研究人員“兩頭騙”，謊稱測量是在對方大學進行的。報告指出，迪亞斯多次承諾提供原始數據，但從未兌現。



文章還說，羅切斯特大學發言人稱該調查過程“公平徹底”，得出了正確結論。迪亞斯沒有回應《自然》的置評請求，其律師建議《自然》參考迪亞斯在相關訴訟中提交的文件。迪亞斯在其中一份文件中表示：“必須在批評和指責聲中重申我們工作的基礎完整性和科學有效性。”



迪亞斯團隊發表的室溫超導研究論文曾兩度被《自然》雜誌撤稿。此外，迪亞斯團隊還在美國《物理評論快報》和英國《化學通訊》雜

誌上發表過研究論文，也分別被撤稿。