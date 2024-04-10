新竹陽明交大半導體論壇　台積電等大咖雲集

陽明交大舉辦“2024半導體高峰論壇”，現場業界大咖雲集。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月10日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學今日下午在浩然圖書館舉辦“2024半導體高峰論壇”，現場業界大咖雲集，包括宏碁集團創辦人兼智榮基金會董事長施振榮、台積電資深副總經理兼台灣半導體產業協會理事長侯永清、新思科技全球副總裁兼台灣新思科技董事長暨總經理李明哲、鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘與聯發科技股份有限公司總經理兼營運長陳冠州等人都到場與會。



陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大早已成為新竹科學園區共同的搖籃，台灣第一片電晶體就是在陽明交大誕生，這次論壇是為慶祝“電子工程學系”和“電子物理學系”成立一甲子的系列活動之一，現在半導體產業面臨嚴重的人才短缺問題，所以更顯得學校人才培育的重要性，讓台灣半導體產業能繼續往前邁進。



施振榮指出，他在1969年進入交大電子研究所，1971年就到邱再興的環宇電子公司上班，當時台灣第一個半導體產業就是在做封裝，後來更開發台灣第一台的電算器，後來又跟邱再興創立榮泰電子公司，1976年更把外國的微處理器的技術與開發系統引進到台灣，1981年就開發“小教授一號學習機”，讓幾乎所有讀工程的人都用過這台電腦，直到現在英國還在用，成為全世界壽命最長的一台電腦，他想強調的是，宏碁和台積電在1980年代啟動了台灣半導體從垂直整合到垂直分工的產業典範轉移，相信學校培育的優秀人才未來可以創造更多的價值。



陽明交大表示，該校在1964年成立“電子工程學系”和“電子物理學系”，培育半導體人才奠定台灣科技業的基礎，2015年更率先成立全台第一個以半導體產業為導向的“國際半導體產業學院”，以既有的電子、材料、機械教學研究為基礎，建立橫跨電機學院（電子、電機）、工學院（材料、機械）、以及理學院（電子物理、應用化學）的垂直整合跨領域學院，為培育全球半導體專業人才奠定堅實的基礎。



2021年，陽明交大為回應半導體人才培育需求，也成立“產學創新研究學院”，為台灣第一個申請並獲准成立的“國家”重點領域研究學院；並於2023年8月成立“半導體工程學系”籌備處，擴大半導體科技人才培育與前瞻研究，讓陽明交大半導體教育邁入全新的里程碑。



陽明交大指出，今年適逢學校的電子、電物學系邁入一甲子，陽明交大特別舉辦“2024半導體高峰論壇”，除了見證及表彰陽明交大眾多傑出校友在半導體領域的卓越成就外，也藉此機會激勵在半導體人才培育和產學研究上的持續努力，以因應產業的多元需求。期盼透過論壇的多元討論，能夠尋找出鞏固台灣在新興科技產業關鍵地位的方法。

