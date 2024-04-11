立法會三讀通過樓市全面撤辣修訂條例草案

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月11日電（記者 段曉魯）房屋局局長何永賢昨日在立法會表示，相比起當年推出需求管理措施時樓市炒風熾熱及供求失衡的情況，巿場已出現變化，市場的環境以及房屋供求平衡已明顯改善，在當前的經濟及市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要。



何永賢表示，今年2月28日開始，所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。相比起當年推出需求管理措施時樓市炒風熾熱及供求失衡的情況，巿場已出現變化，市場的環境以及房屋供求平衡已明顯改善。經審慎考慮整體情況後，特區政府認為在當前的經濟及市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要。



何永賢指出，撤銷住宅物業需求管理措施有助提升市場信心，亦為物業市場帶來一些支持。當中，撤銷額外印花稅可以增加二手市場內的住宅單位供應，促進物業市場流轉。撤銷買家印花稅和新住宅印花稅可以減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民他們想再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。



何永賢談到，在宣布撤銷所有需求管理措施後，市場反應正面。例如於剛剛過去的4日復活節假期，一手市場交投氣氛活躍，市場資訊顯示有超過200宗成交，比起去年4日復活節假期的一手成交量上升超過兩倍。二手市場方面，不同渠道的市場資訊均告訴我們睇樓量及交投量都有上升，可見市場信心有提升，而樓價的變化亦大致平穩。

