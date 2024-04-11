曾國衞：已成立愛國主義教育工作小組

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月11日電（記者 段曉魯）政制及內地事務局局長曾國昨日在立法會表示，“愛國主義教育工作小組”已在4月8日正式成立，由政府相關政策局局長和部門首長，以及來自社會相關界別的翹楚組成，從學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳等幾個主要範疇著手，全力開展愛國主義教育工作。



曾國衞表示，將通過工作小組領導推動愛國主義教育的工作，結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，在學校層面和社區層面大力推廣，並善用不同媒體平台做好傳播工作，將愛國主義教育融入市民的日常生活和個人持續學習中。工作小組會通盤考慮社會現況，同時對應《愛國主義教育法》的精神和內容，就如何有系統地結合官民力量以提升香港社會各界的國家意識和愛國情懷，制訂特區推廣愛國主義教育的整體計劃和策略。特區政府正積極籌備盡快召開第一次工作小組會議，稍後會適時公布工作小組的具體工作方向和計劃。



曾國衞亦表示，愛國主義教育內容豐富，當中包括教導市民有關抗日戰爭的歷史，以及香港在抗戰中的貢獻。特區政府十分重視紀念抗日戰爭的歷史，以提升市民的民族自信和愛國精神。為使市民大眾更多認識抗戰歷史，海防館於今年九月將改設為“香港抗戰及海防博物館”，並會推出一系列與抗戰相關的學校和公眾教育和推廣活動，加強推廣抗戰歷史及東江縱隊港九大隊在抗戰期間作出的重大貢獻。

