波音工程師指控777和787飛機存製造缺陷

中評社香港4月10日電／再有一名“吹哨人”對美國波音公司提出了指控。據美國《華爾街日報》4月9日報導，波音工程師薩姆·薩利赫普爾（Sam Salehpour）向聯邦航空總署（FAA）舉報，波音777和787夢想飛機存在製造缺陷，增加了飛機發生故障的風險。薩利赫普爾還稱，在提出投訴後，他遭到了波音公司報復。波音官方則回應，關於波音787存有結構缺陷的說法並不正確。



星島網據報導稱，薩利赫普爾在今年1月向美國聯邦航空管理局（FAA）提出了指控，聯邦航空管理局已經展開調查，美國國會參議院調查小組也將在當地時間4月17日舉行聽證會。



薩利赫普爾9日對美媒表示，他在2021年注意到，波音公司在組裝波音787夢想飛機時“走了捷徑”，造成機身各部分連接不當，出現微小的隙縫。這將導致飛機的使用壽命大幅縮短，隨著飛機逐漸老化，將增加飛機發生“災難性故障”的風險。



薩利赫普爾稱，他曾多次向波音管理層反映問題，波音公司卻對他實施了“報復”，將他調離原先的崗位並轉入波音777項目。但在新的工作崗位上，薩利赫普爾很快又發現，波音777飛機同樣存在製造缺陷，在機身組裝方式上有更多的問題。



然而，在向波音管理層報告了777飛機的製造缺陷後，薩利赫普爾遭到解僱威脅。



薩利赫普爾透露，這些質量問題共涉及1000多架波音787夢想飛機和400多架波音777飛機。他的律師黛布拉·卡茨（Debra Katz）和麗莎·班克斯（Lisa Banks）在一份聲明中說：“這是波音近年來決定將利潤置於安全之上，以及美國監管機構對企業過於順從的直接結果。”



波音回應



對於這些指控，波音公司承認在787夢想飛機的製造方面作出了改動，但否認這些改動會對機身的安全使用壽命產生影響。波音公司在一份聲明中回應稱：“有關787結構完整性的說法是不準確的，不能代表公司為確保質量和長期安全所做的全面工作。”



美國有線電視新聞網（CNN）稱，美國聯邦航空管理局已經開始對薩利赫普爾的指控進行調查。



美國參議院的相關小組委員會也將在下周的聽證會上針對此事進行討論。



前“吹哨人”離奇死亡



上個月，曾多次爆料波音客機製造問題的前波音資深員工約翰·巴尼特被發現死在自己的車中。儘管美國當地法醫辦公室稱，巴尼特死於“自殺”，但這一說法廣遭質疑。巴尼特的一名朋友接受美媒採訪時稱，巴尼特生前曾告知，“如果我出事了，絕不是自殺”。



巴尼特的律師3月12日在一份聯合聲明中表示，巴內特和波音的纏訟就快進入尾聲，過世一周前才出席過一次取證，主張巴內特的精神狀態良好，“沒有看到任何跡象表明他會自殺”，強烈要求徹查死因。