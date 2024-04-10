中評社香港4月10日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，10日18時起，全國鐵路實行新的貨物列車運行圖。調圖後，貨運產品進一步優化，快運班列及大宗貨物直達列車數量增加，為有效降低全社會物流成本，更好服務建設全國統一大市場，助力經濟社會高質量發展提供有力支撐。



新華社報導，據國鐵集團貨運部負責人介紹，以此次調圖為契機，鐵路部門緊密對接市場需求，全面優化快運班列產品。



一是增加城際和多式聯運班列產品供給。為加快構建全國快貨物流圈，與一季度相比，鐵路部門增開跨鐵路局集團公司的快運班列31列，總量達到245列。其中，首次在北京（大紅門）至廣州（官窯）間開行時速120公里多式聯運班列，主要運送電商快遞貨物，將大幅提高貨物運輸效率。



二是提升中歐、中亞班列開行質量。鐵路部門分別安排中歐、中亞班列圖定線路87條、39條，加大跨裡海運輸走廊中歐、中亞班列組織力度，積極拓展境外運輸通道，保障國際供應鏈穩定暢通；擴大中歐班列全程時刻表編制範圍，每周安排開行全程時刻表中歐班列5列，後續將根據需求持續擴大開行規模；加快推進阿拉山口口岸綜合查驗場建設，與海關部門加強合作，積極推廣鐵路快速通關模式，提升口岸通關能力和效率，助力暢通國內國際雙循環。



此外，此次調圖，鐵路部門進一步擴充大宗貨物運輸能力，保障電煤、糧食、春耕化肥等國計民生重點物資運輸需求，安排開行跨鐵路局集團公司大宗貨物直達列車389列，較一季度增加37列。

