港股重上17000點以上收市

中評社香港4月10日電／港股在17000點以上收市，恒生指數曾升至17190點，升逾360點，收市報17139點，升311點，升幅近1.9%。主板成交1073億元。



據香港電台報導，各主要分類指數造好，其中科技、國企、工商及公用指數都高收逾2%。能源股造好，新奧能源高收逾7%，是表現最好藍籌。華潤電力升逾3%，中電升近2%，中石油亦升近3%。京東集團升近半成，美團高收逾4%。



重磅金融股亦支持大市，滙控及港交所升逾1%。恒生銀行公布股份回購計劃，帶動股價升6%。