中評鏡頭：河南戲劇幻城煥發華夏文明新魅力

衹有河南·戲劇幻城海報（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月11日電（助理記者 吳雨菲）在這片古老而神秘的土地上，農耕文明的厚重與糧食的滋養共同鑄就了華夏文明的輝煌。如今，一個全新的文化地標——衹有河南·戲劇幻城，正以其獨特的魅力，吸引著世界各地的目光。4月10日，中評社助理記者有幸跟隨“行走都市圈·聚焦出彩中原”2024兩岸媒體聯合採訪團隊，一同探訪了這座衹有河南·戲劇幻城。



一進入景區，一片生機盎然的麥田廣場便映入眼簾，綠油油的麥浪翻滾，讓人心曠神怡。而在麥田旁，一句幽默風趣的標語“這是麥子，不是韭菜”更是讓人忍俊不禁，展現出這片土地的獨特魅力。景區負責人熱情地為我們介紹了這座幻城的獨特之處。這裡四季輪轉，冬種小麥，夏收高粱，正如幻城所傳達的核心主題——生生不息。



往前行進，一座全長328米、高15米的夯土墻巍然聳立。這堵墻採用中國傳統的夯土技術築成，堪稱世界最大的單體夯土墻。墻對面，古巴比倫風格的建築靜靜矗立，兩者相映成趣，仿佛歷史與未來的對話，東方文明與西方文明的交融。夜幕降臨，這堵墻更化身為全球最大的投影幕布，清明上河圖與千里江山圖兩幅國寶級繪畫的瑰麗風采在此展現得淋漓盡致。



步入幻城內部，乾坤兩個空間對稱分布，寓意著天地陰陽的和諧統一。在這裡，一座用掐絲技術編織的傳統戲樓模型引人注目，它身後的木結構建築內隱藏著萬餘盞燈光。景區負責人告訴中評社助理記者，當夜幕降臨，這裡的燈光都會亮起，讓人仿佛置身於一個賽博朋克風格的奇幻世界。



再往前走，一座高達9米的豐碑矗立在中評社助理記者眼前，它由黃河的泥土堆積而成，象徵著黃河流域的深厚文化底蘊。碑身上密密麻麻刻滿了河南省18個地市、1791個鄉鎮的名字，每一個名字都承載著一段歷史。正如河南文旅宣傳片中所言，這裡不僅是一部河南史，更是半部中國史的縮影。



在參觀過程中，中評社助理記者還發現了豐富多樣的特色文創產品。憨態可掬的淮陽泥泥狗、明快鮮艶的朱仙鎮特色木版年畫、造型獨特的方城石猴以及溫潤雅致的汝瓷等，都吸引了眾多遊客駐足觀賞。許多隨行的台灣媒體朋友更是急切地詢問文創產品的購買時間，紛紛表示這些產品具有濃鬱的中原特色，非常有紀念意義。



此外，幻城內的演出也是一大亮點。中評社助理記者有幸觀看了《天子駕六》和《幻城劇場》兩部戲劇演出，被演員們的精湛演技深深打動。這些演出將歷史人物活靈活現地呈現在觀眾面前，讓人們仿佛穿越時空與古人對話。在這裡，觀眾能夠目睹宋徽宗因嘉慶帝在他的畫作上加蓋鑒定章而氣憤地與他隔空爭論的生動場景；也能看到2024年的年輕人熱切地追逐著老子請教問題，而老子則以智慧之語回應：“別惦記我們了，一代人有一代人的大好河山。” 中評社助理記者觀察到許多觀眾被歷史的力量深深震撼，潸然淚下。



這座占地622畝的戲劇幻城匯聚了56個特色空間，一格一世界，每一個空間都以獨特的場景展示著不同的文化魅力。在這裡，人們仿佛穿越時空，感受著華夏文明的博大精深。參觀結束，回望那片麥田時，心中湧起的是對這片土地深深的敬意和感慨。這裡不僅是一座獨特的旅遊建築，更是我們中華民族悠久歷史和燦爛文化的見證。

