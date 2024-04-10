中評現場：習近平對馬英九說你都沒有變

習近平與馬英九時隔九年再度會面（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艶）中共中央總書記習近平4月10日下午4點在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九一行。中評社記者現場看到，習近平與馬英九二人時隔九年再次會面非常親切，現場互動氣氛熱絡。期間，習近平對馬英九說，你都沒有變。



習近平和馬英九二人見面後相互問候，中評社記者現場看到，在馬英九走向習近平還有一小段距離時便伸出手，習近平也走上前與馬英九親切握手，並笑容滿面地對馬英九說“您好啊”。兩人緊緊握手，習近平端詳了一下說，你都沒有變。馬英九聽後開心地笑。



隨後，習近平邀請馬英九入座，雙方進入會談。會談在東大廳舉行，雙方圍繞長條桌兩側而坐，會談時間長達近一個小時。中評社記者看到，馬英九一行車隊於4點58分離開大會堂。



這是習近平主席和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。2015年11月7日兩岸領導人在新加坡舉行首次會面，實現了跨越66年時空的歷史性握手。



去年3月27日至4月7日，中國國民黨前主席馬英九首次赴大陸祭祖，並帶領一批青年學子與大陸學生交流。期間，馬英九一行訪問了南京、武漢、長沙、重慶、上海等多個城市。



今年4月1日，中國國民黨前主席馬英九率領“大九學堂”20名青年學子再度訪問大陸。今天是馬英九一行今次在大陸的最後一天行程，明天一早將結束此訪搭乘飛機返回台灣，此前馬英九一行已訪問了廣東、陝西、北京。期間，在廣東停留了3天，包括參訪中山大學與師生交流、瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館等行程；第二站陝西停留了4天，包括參加“清明公祭軒轅黃帝典禮”、參觀秦始皇帝陵博物院、前往馬援祠及馬援墓尋根等行程；最後一站在北京停留4天，包括前往北京大學參訪交流、參觀八達嶺長城、北京故宮及盧溝橋和中國人 民抗日戰爭紀念館等行程。



（後方支援記者：郭至君）

