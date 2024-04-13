中評回顧：馬英九談開羅宣言是條約寓意深遠

馬英九8日參觀抗戰紀念館時再次重申開羅宣言和波茲坦公告是國際條約。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月13日電（記者 張嘉文）馬英九率領“大九學堂”20名青年學子訪問大陸，8日參觀中國人民抗日戰爭紀念館時，特別提到《開羅宣言》和《波茲坦公告》是國際條約，他說：這是跑不掉，也不能賴的，有人說那不是條約，只是歷史性文件，這完全沒有國際法常識。



在整個抗戰紀念館的參訪過程中，馬英九這一席話雖然僅是其中的小插曲，但背後卻大有針對賴清德、獨派過往主張台灣地位未定論而來的意涵在內。



馬英九過去就一再對外公開強調，《開羅宣言》和《波茲坦公告》到《“中日和約”》，都為二戰後台灣歸屬“中華民國”提供最好的證明；尤其是1952年《“中日和約”》最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於“中華民國”現在與未來所有的領土。



在前年民進黨政府主導的《舊金山和約》特展中，民進黨時任“立法院長”游錫堃公開宣稱“台灣主權未定論”，同台的賴清德發言時也被解讀為附和該言論，就讓馬英九公開發文駁斥。



此次馬英九二度訪問大陸期間，特意在參展過程中提到《開羅宣言》和《波茲坦公告》是國際條約，目的也是在提醒賴清德，過去類似“台灣主權”未定論的言論不能再出現，尤其在賴5月20日即將上任之際，原本已被定為“台獨”，任何有關發言，都可能讓兩岸關係陷入更為緊張的地步。



從馬此行訪問期間的眾多發言也可觀察出，他確實是在用自身影響力，證明兩岸原本就是一家，不管是從祭典習俗、文化、語言甚至國際條約上都載明，在這基礎上，要談任何事都有可能性存在。反過來說，如果不在這些基礎上，那兩岸原本在蔡英文執政八年持續堆疊的緊張對立氛圍，只會更加嚴重沒可能和緩。馬英九一席話的背後深意，賴清德能否體會，似乎攸關著未來兩岸的命運。

