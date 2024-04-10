安加拉A5火箭在東方航天發射場首發再被取消

中評社香港4月10日電／據衛星通訊報導，俄羅斯“安加拉-A5”火箭在東方航天發射場的首次發射再次被取消。



發射場一名發射評論員稱：“發出了‘發射終止’的指令。”



消息指出，發射再次至少推遲一天。



起初，發射定於莫斯科時間4月9日12時進行，但自動化系統在預定時間前兩分鐘發出了“發射終止”的指令。該情況的原因在於中央單元氧化劑罐增壓系統故障。發射被重新安排在4月10日的備選日期。



使用氧氣和煤油的“安加拉-A5”三級重型運載火箭加註燃料後的重量為761噸。“獵戶座”助推器填充最多萘基燃料後會再讓火箭增重22.1噸。助推器為將衛星送入所需軌道可最多啟動動力裝置五次。 東方航天發射場從2012年開始建設，首先建成的是“聯盟2號”中型火箭的發射台。



東方航天發射場於2016年4月28日進行首次發射。



為發射“安加拉”火箭，東方航天發射場從2018年開始建設基礎設施。同年10月初，時任俄國家航天集團總裁的德米特里•羅戈津宣佈與“喀山”生產建設集團簽署合同。



俄羅斯軌道站的建設將是從東方發射場發射的“安加拉”火箭飛行中要完成的主要任務之一。



預計，正是“安加拉”重型火箭將把其所有模塊送至軌道上並將向軌道站發射載人飛船。