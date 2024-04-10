中評鏡頭：馬一行離開人民大會堂 神情愉悅

馬英九一行在下午4點58分步出人民大會堂。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）“習馬二會”今天下午4點在北京人民大會堂東大廳正式登場。在中共中央總書記習近平和馬英九分別發表公開談話後，雙方採閉門會談。



整個會面過程約近一小時後結束，馬英九一行在下午4點58分步出人民大會堂，眾人神情都十分輕鬆愉悅，參與會見的大九學堂成員們在上車前特別在大會堂前留下合影。

