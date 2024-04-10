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中評鏡頭：馬一行離開人民大會堂 神情愉悅
http://www.CRNTT.com   2024-04-10 20:52:29


馬英九一行在下午4點58分步出人民大會堂。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社北京4月10日電（記者　張嘉文）“習馬二會”今天下午4點在北京人民大會堂東大廳正式登場。在中共中央總書記習近平和馬英九分別發表公開談話後，雙方採閉門會談。

　　整個會面過程約近一小時後結束，馬英九一行在下午4點58分步出人民大會堂，眾人神情都十分輕鬆愉悅，參與會見的大九學堂成員們在上車前特別在大會堂前留下合影。
 


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