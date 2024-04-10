洪秀柱肯定習馬二會　7月接棒率青年訪陸

國民黨前主席洪秀柱。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）中共中央總書記習近平4月10日下午4點在人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九一行。前國民黨主席洪秀柱指出，馬習二次會讓關心兩岸問題的中外人士，感受到兩岸原本緊張的情勢有所舒緩，並將未來託付在兩岸青年身上，以同屬中華民族、血脈相連為基礎，以復興中華為共同目標，她予以100%最高度的肯定與讚揚。



洪秀柱晚間發布新聞稿也表示，馬英九此行應把話講白，清楚向大陸坦言對兩岸統一的看法與立場。



洪秀柱並表示，她將以中華青雁和平教育基金會董事長身分，7月率領近200位青年赴浙江參訪。



洪秀柱指出，兩岸的根本大法，都將台灣與大陸視為一個中國的領土範圍。因此，帶領台灣青年增進對自己國家領土與同胞的認識，是捍衛兩岸和平者應盡的責任。馬英九在參訪期間，每當談及為中國奮鬥犧牲的人與事時，總是情不自禁地哽咽動容，展現出對民族的熱忱。不過，洪秀柱認為，真正值得動情緬懷的，還是那些親身經歷戰火滄桑的人。



洪秀柱分享，馬英九此行相關報導中，讓她印象最深刻的，是拜會一位親歷蘆溝橋事變的鄭福來老先生。她說:“鄭老的故事讓我聯想到抗戰是兩岸同胞共同的集體記憶。若我當時能與他對話，我可能會不自覺痛哭流涕。”



雖然馬英九這次只帶20名台灣青年訪問，但因他親自陪同，因此獲得較高規格禮遇。洪秀柱認為，增進兩岸直接坦誠的交流很重要，若這20位台青能由20名大陸青年陪伴，交流意義將更鮮明。

