習馬二會 民眾黨：肯定馬英九為和平努力

台灣民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）“習馬二會”10日下午舉行，台灣民眾黨晚間發布聲明表示，黨主席柯文哲一向主張五個互相，“互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解”，以交流、對話、溝通減少衝突，無論是官方或民間與中國大陸交流，民眾黨皆持正面態度。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與中國國民黨前主席馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。



民眾黨表示，習馬二會上，馬英九於致詞時強調兩岸民眾對於“和平、繁榮”的深刻冀望，這的確符合台灣人民期待，因為任何一方對於現狀的破壞，將同時對世界和平與繁榮造成巨大傷害。



民眾黨說，馬英九也強調“兩岸是不同理念下發展、生活”，相當程度的在習近平面前，反映兩岸間雖有相同的語言、文化、宗教，但在政治、生活上存有差異，必須務實面對。然而，馬英九表示“要‘堅持九二共識’”，這在許多台灣人民眼中，恐怕是落入既定框架、也未獲得主流民意認同。



民眾黨認為，綜觀整場會面，馬英九以個人身分展開交流，為和平努力，仍有其值得肯定之處。反觀陸委會稍早發出的新聞稿，仍是“以對抗為主軸”，只顧自己政黨利益、不顧國際動態，難以讓人想像這樣的陸委會，如何在520之後化解僵局。



民眾黨主張，擱置爭議，秉持“台灣自主、兩岸和平”，求同存異，尋找創造新共識的契機，才能真正追求兩岸長遠的和平與發展。