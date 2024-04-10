國民黨團：習馬會世紀之握打破緊繃僵局

國民黨“立法院”黨團（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）中共中央總書記習近平4月10日下午4點在人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九一行。對此，國民黨“立法院”黨團晚間發布聲明表示，馬英九、習近平再次對話，開啟兩岸和平交流新契機，也讓國際知道台灣社會不是只有抗中、反中的聲音。“馬習二會”打破兩岸僵局，謝謝馬英九。



國民黨團指出，反對、不支持“台獨”是國際共識，賴清德是否仍要堅持“台獨”路線，讓兩岸繼續陷入無止境的對抗、對立、交惡？盼賴上任前三思。



國民黨晚間在新聞群組發布新聞稿。



國民黨團表示，“馬習二會”今日在北京人民大會堂東大廳舉行，馬英九與習近平正式見面，重現2015年新加坡馬習會“世紀之握”場景。世紀之握再現代表著打破當前兩岸高度對立緊繃的互不往來的僵局，更是兩岸重啟和平交流重要的一步。



國民黨團指出，馬英九更提及“九二共識”為1992年各自表述一中各表的論述，充分展現兩岸對等、相互尊重的立場。並強調堅守“反對“台獨”的基本主張，呼應國際社會對兩岸互動的期待。



國民黨團表示，此次在人民大會堂“東大廳”舉行，不但是大陸國家主席與外國元首會談常用場地，更是2005年“連胡會”的地點，突顯出馬英九的地位，使近期民進黨從上到下不實的惡意放話、抺黑造謠的發言不攻自破。



國民黨團指出，馬英九、習近平再次對話，不但開啟兩岸的和平交流新的契機，讓多數民眾希望兩岸和平交流、共存共榮的聲音，能被對岸領導人及大陸同胞聽到，也讓國際社會知道，台灣社會不是只有抗中、反中一種聲音。

