台積電侯永清：台半導體生態鏈任何國家難建

侯永清強調持續研發讓技術領先才能讓台灣半導體產業立於不敗之地。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月10日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學10日舉辦“2024半導體高峰論壇”，被公認是台積電下一代接班人之一的資深副總暨副共同營運長侯永清表示，台灣半導體產業的優勢是有完整的生態鏈，任何國家想重建跟台灣一樣的半導體生態鏈是非常不容易的，而未來若要讓台灣半導體產業繼續在全球保持領先地位，唯有持續研發技術領先，才能台灣半導體產業繼續生存下去。



新竹陽明交通大學10日下午在浩然圖書館舉辦“2024半導體高峰論壇”，現場業界大咖雲集，包括宏碁集團創辦人兼智榮基金會董事長施振榮、台積電資深副總經理兼台灣半導體產業協會理事長侯永清、新思科技全球副總裁兼台灣新思科技董事長暨總經理李明哲、鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘與聯發科技股份有限公司總經理兼營運長陳冠州等人都到場與會。



侯永清在會中被問到在AI狂潮來襲的時代，台灣半導體產業該如何保持競爭優勢時指出，AI現在非常紅，AI也正在改變我們的生活，但AI今天能夠這樣發展，主要是靠半導體產業在底下支撐，否則AI硬體的演算力是沒有辦法實現的，而現在全世界也都看到這種趨勢，所以各國都花非常大的力氣要建立自己的半導體產業。



侯永清認為，台灣在全球競爭下的優勢，是因為台灣半導體產業不是只有製造，還包含設計、封裝、測試，甚至是營造和政府效能等，這些全部合起來才有辦法讓台灣半導體產業變成成全世界最有效率與最進步的生態鏈，這也是其他國家所沒有的，而台灣半導體產業的生態鏈是在過去30年全球化的環境下所營建出來的。



侯永清強調，現在若有任何國家想再重建像台灣半導體產業的生態鏈是非常不容易的，台灣應該要以現有的生態鏈為基礎，加上產學研各領域的配合，讓台灣半導體產業的優勢可以延續下去，更重要的是要持續研發，因為技術領先才是唯一可以保證台灣半導體產業繼續生存下去的條件，而要技術要領先最重要的是要靠不斷的研發，要研發則必須要有更多優秀的人才，所以未來要企業應該持續與學校及研究單位合作。

