趙春山：朱立倫應該訪問大陸 愈早愈好

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）中共中央總書記習近平10日下午與前中國國民黨主席馬英九見面，受到全球矚目。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，國民黨主席朱立倫應該也要訪陸，且愈早愈好，因兩岸是國民黨強項，不要只光去美國。



趙春山10日下午出席國民黨前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目，現場看完“習馬二會”轉播後，進行即時評論。



陳學聖詢問，馬英九曾是國民黨主席，“習馬二會”後，國民黨要如何接招？朱立倫10日下午中常會只說6月的海峽論壇、兩岸青年論壇是請副主席連勝文去，朱卻不去。



趙春山笑說，陳學聖自己已知道答案，故意問他，兩岸政策一直是國民黨強項，只有國民黨與對岸有溝通管道，行之多年又有效，看馬英九這8年執政就知，但國民黨卻連2024候選人侯友宜選前之夜，都不讓馬站台，覺得馬是“衰尾”的人。



趙春山說，只要符合國民黨黨章、黨綱、對兩岸人民有利的，國民黨就要堅持，他認為朱立倫有機會的話，當然要去大陸，不能光只去美國，大陸也要看，馬英九親美和陸與國民黨立場一樣，過去前主席吳伯雄、連戰等人都有訪陸，因此他贊成朱立倫以主席身分訪陸。就看時間點，因台灣有很多選舉。

